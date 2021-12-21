21 Aralık 2021, Salı
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Dolardaki sert düşüş marketlere yansıdı mı? Fahiş fiyatlar aşağı düştü mü?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajların ardından dolar kurunda rüzgar terse döndü ve sert düşüşler yaşandı. Peki bu düşüşler dolar kurunu bahane ederek fahiş fiyat artıran marketlere yansıdı mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir zincir marketin önünden aktardı.