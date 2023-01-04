Dolara dair düşüş beklentileri artıyor! Yatırım bankaları dolarda zayıflama bekliyor

Küresel ekonomide resesyonun beklendiği 2023 yılında yatırım bankaları; doların diğer para birimleri karşısında zayıflayacağını öngörüyor. Kuruluşlar FED'in sıkı para politikasında “u” dönüşü yapmasını bekleyen kuruluşlar, bunun dolarda zayıflamaya neden olmasını bekliyor.

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