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Dolara dair düşüş beklentileri artıyor! Yatırım bankaları dolarda zayıflama bekliyor

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Giriş: 04.01.2023 15:26
Küresel ekonomide resesyonun beklendiği 2023 yılında yatırım bankaları; doların diğer para birimleri karşısında zayıflayacağını öngörüyor. Kuruluşlar FED'in sıkı para politikasında “u” dönüşü yapmasını bekleyen kuruluşlar, bunun dolarda zayıflamaya neden olmasını bekliyor.
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