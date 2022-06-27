Dolar ve Euro'da sert düşüş! BDDK’nın aldığı karar ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ticari kredilerle ilgili değişikliğe gitmesinin ardından dolardaki sert düşüş sürüyor. Dolar ve Euro’da düşüş sürer mi ?A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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