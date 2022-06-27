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Dolar ve Euro'da sert düşüş! BDDK’nın aldığı karar ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 12:04
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ticari kredilerle ilgili değişikliğe gitmesinin ardından dolardaki sert düşüş sürüyor. Dolar ve Euro’da düşüş sürer mi ?A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dolar ve Euro’da sert düşüş
Dolar ve Euro'da sert düşüş
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