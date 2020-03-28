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Dolar ve Euro ne kadar oldu? 28 Mart Cumartesi en güncel rakamlar... |Video
Dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi sürüyor. Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor. Peki Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İşte 28 Mart Cumartesi günü döviz fiyatlarındaki en güncel rakamlar...
Dünyadaki yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi sürüyor. Dolar ve Euro yükselmeye devam ediyor. Peki Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? İşte 28 Mart Cumartesi günü döviz fiyatlarındaki en güncel rakamlar...
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