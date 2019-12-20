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20.12.2019

Dolar TL son durum? Dolar düşecek mi? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |20 Aralık Cuma en güncel döviz kuru

Dolar düşecek mi? Dolardaki yükselişin sebebi ne? Hafta içi her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm bu sorulara yanıt verdi. 20 Aralık 2019 Cuma günü en güncel fiyatları... Euro TL ne kadar? Dolar TL ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum gibi tüm soruların yanıtı haberimizde...

Dolar düşecek mi? Dolardaki yükselişin sebebi ne? Hafta içi her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm bu sorulara yanıt verdi. 20 Aralık 2019 Cuma günü en güncel fiyatları... Euro TL ne kadar? Dolar TL ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum gibi tüm soruların yanıtı haberimizde...

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