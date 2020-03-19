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19.03.2020

Dolar kurundaki yükseliş enflasyonu etkiler mi? Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul yerleşkesinde, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak "Dolar kurundaki yükseliş enflasyonu etkiler mi?" sorusuna "Doların enflasyon etkisinde ciddi etkisi olmaz" diyerek yanıtladı. İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları...

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