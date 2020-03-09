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09.03.2020

Dolar kaç TL? Dolar neden yükseldi? Dövizdeki yükseliş sürecek mi? 9 Mart Pazartesi en güncel döviz ve altın rakamları? |Video

Petrol fiyatlarındaki yaşanan değişkenlik dövizi nasıl etkileyecek? Dolar fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Altın güvenli liman olma konumunu sürüdürebilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yatırımcıları paniğe kapılmaları gerektiği konusunda uyardı. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Erdem, bir petrol savaşı yaşandığının altını çizdi. Peki dolardaki yükseliş sürer mi? Rusya'nın tutumu ne yönde? Erdem, bu soruların yanıtını canlı yayında verdi. 9 Mart Pazartesi günü Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Petrol fiyatlarındaki yaşanan değişkenlik dövizi nasıl etkileyecek? Dolar fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Altın güvenli liman olma konumunu sürüdürebilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yatırımcıları paniğe kapılmaları gerektiği konusunda uyardı. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Erdem, bir petrol savaşı yaşandığının altını çizdi. Peki dolardaki yükseliş sürer mi? Rusya'nın tutumu ne yönde? Erdem, bu soruların yanıtını canlı yayında verdi.

9 Mart Pazartesi günü Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte CANLI sonuçlar...

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