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Dolar kaç TL? 16 Şubat 2021 dolar euro fiyatları kaç oldu? Dolar neden düşüyor?

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Giriş: 16.02.2021 10:27
Güncelleme:16.02.2021 11:01
Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar düşüş eğilimini sürdürerek 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına geriledi. Yüzde 1 oranında değer kaybetti. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar dolar ve eurodaki düşüşün ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, 16 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar euro fiyatları kaç oldu?
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