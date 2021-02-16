Dolar kaç TL? 16 Şubat 2021 dolar euro fiyatları kaç oldu? Dolar neden düşüyor?

Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Dolar düşüş eğilimini sürdürerek 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altına geriledi. Yüzde 1 oranında değer kaybetti. Bu gelişmeler sonrası yatırımcılar dolar ve eurodaki düşüşün ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, 16 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar euro fiyatları kaç oldu?