Dolar endeksi 2,5 yılın en düşük seviyesinde! Peki düşüş sürecek mi? İşte yanıtı

Son dakika haberi... Dolar endeksindeki düşüş 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki bu ne anlama geliyor? Dolardaki düşüş sürecek mi? A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Cüneyt Paksoy yaşana son gelişmenin detaylarını anlattı.

Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar endeksinin 2018 yılının Nisan ayından sonra ilk kez 90'nın altına gerilemesinin nedenlerini A Haber'e anlattı.

Paksoy şu ifadeleri kullandı:

Dolar TL konuşurken bakmamız gereken çok kriter var ama şu anda önce çıkan 3 ana başlık var. Dolar endeksi ciddi bir şekilde geriliyor. Bu önemli bir sinyal. Dolar gelişen ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybediyor. Bu birinci kriter. ABD Türkiye arasındaki yaptırım sürecinde ekonomiye yönelik bir yaptırımın olmaması, önemli. Bu bir süreç bu ikinci önemli kriterdi. Üçüncü önemli kriter ise Merkez Bankasının duruşu. Naci Ağbal'ın son sunumu başarılıydı. Piyasaların beklentisini karşıladı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

7.65 altında fiyatlamalar oluşursa 7,50 hatta 7.30'u görebilir dolar. 7.75-85 bandının 8 lira öncesi kritik bir direnç oluşturabilir. Bu sevileri görmediği takdirde dolar yıl sonunu 7.30-7.50 arasında tamamlar. Hatta 2021 yılı Ocak ayını da kapsayabilir.