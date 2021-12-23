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Dolar düştü indirim başladı! A Haber görüntüledi: Herkese örnek olacak

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 11:40
Kurdaki yükselişi fırsata çeviren marketler birçok gıda ürününde döviz kuru artışının çok üzerinde etiket fiyatları uyguladı. Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlerin etiketleri aynı hızla değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş marketlerdeki son durumu aktardı.
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