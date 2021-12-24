Dolar düşecek mi? Ünlü ekonomistten flaş tahmin: Dolar 9.5 TL olacak

Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Robin Brooks, doların spekülatif hareketi sırasında yatırımcıları uyarmış, gerçek değerlemenin 9, 5 lira olduğunu vurgulamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı önlemler sayesinde dolar 4 günde yüzde 40 değer kaybetti. Robin Brooks ise büyük düşüşe dikkati çekti, hedefin 9. 5 lira olduğunu yineledi.

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