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Dolar düşecek mi? Ünlü ekonomistten flaş tahmin: Dolar 9.5 TL olacak

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Giriş: 24.12.2021 08:39
Güncelleme:24.12.2021 08:45
Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Robin Brooks, doların spekülatif hareketi sırasında yatırımcıları uyarmış, gerçek değerlemenin 9, 5 lira olduğunu vurgulamıştı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı önlemler sayesinde dolar 4 günde yüzde 40 değer kaybetti. Robin Brooks ise büyük düşüşe dikkati çekti, hedefin 9. 5 lira  olduğunu yineledi.
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