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Videolar Ekonomi Videoları "Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir" Canlı yayında flaş tahmin... 24 Nisan Cuma Dolar Euro ne kadar oldu? Canlı takip...

"Dolar 7.20 TL'ye yükselebilir" Canlı yayında flaş tahmin... 24 Nisan Cuma Dolar Euro ne kadar oldu? Canlı takip...

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24.04.2020
24 Nisan Cuma günü Dolar/Türk Lirası kurunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar daha da yükselir mi? Bu sorunun yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında verdi. Şu anda doların yatay durağan bir seyir izlediğini söyleyen Erdem,"7 liranın üzerine çıkma gibi bir ihtimal olursa, 7.20'lik bir tehlike var. Bunun aksine 6.91'de gerileyebilir." ifadelerini kullandı. Peki Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte 24 Nisan Cuma gününe ait en güncel rakamlar... Canlı takip...

24 Nisan Cuma günü Dolar/Türk Lirası kurunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar daha da yükselir mi? Bu sorunun yanıtını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında verdi. Şu anda doların yatay durağan bir seyir izlediğini söyleyen Erdem,"7 liranın üzerine çıkma gibi bir ihtimal olursa, 7.20'lik bir tehlike var. Bunun aksine 6.91'de gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

Peki Dolar/TL ne kadar oldu? Euro/TL ne kadar oldu? İşte 24 Nisan Cuma gününe ait en güncel rakamlar...

24 NİSAN DOLAR/EURO FİYATLARINDA SON DURUM! CANLI

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