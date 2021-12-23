23 Aralık 2021, Perşembe
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Dolar 11 TL'nin altında! Dolar ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...
Son dakika dolar fiyatları haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL’ye destek açıklamalarının ardından kur hızla geriledi. Dövizde düşüş sürüyor. Dolar/TL 10,99 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar kuru en son 18 Kasım tarihinde 10,44 TL düzeyinde işlem görmüştü..