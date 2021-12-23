23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dolar 11 TL'nin altında! Dolar ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Dolar 11 TL'nin altında! Dolar ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 14:26
Güncelleme:23.12.2021 14:26
Son dakika dolar fiyatları haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL’ye destek açıklamalarının ardından kur hızla geriledi. Dövizde düşüş sürüyor. Dolar/TL 10,99 düzeyini görerek son 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Dolar kuru en son 18 Kasım tarihinde 10,44 TL düzeyinde işlem görmüştü..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolar 11 TL’nin altında!
Dolar 11 TL'nin altında!
Demir fiyatına kur ayarı
Demir fiyatına kur ayarı
Mobius’dan Türkiye mesajı
Mobius'dan Türkiye mesajı
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Dolar silahı nasıl terse döndü?
Şimdi sıra etiketlerde!
Şimdi sıra etiketlerde!
Dolar düştü indirim başladı!
Dolar düştü indirim başladı!
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
Etiketlerde fiyatlar düştü mü?
AGİ kalktı mı? Son durum ne?
AGİ kalktı mı? Son durum ne?
Asgari ücrette 10 puanlık destek
Asgari ücrette 10 puanlık destek
Fahiş fiyatlar düşecek mi?
Fahiş fiyatlar düşecek mi?
Alım gücüne göre belirlenecek
Alım gücüne göre belirlenecek
Muhalefette dolar telaşı! Ama neden?
Muhalefette dolar telaşı! Ama neden?
Daha Fazla Video Göster