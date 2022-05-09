09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Dolandırıcılara karşı koruma kalkanı! e-Devlet üzerinden...
Dolandırıcılar haberiniz olmadan şirket açabiliyor. Dolandırıcılardan korunmak için neler yapılmalı? Bu nasıl engellenir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, e-Devlet üzerinden bunu engellemenin yöntemini A Haber canlı yayınında anlattı.
DOLANDIRICILARA KARŞI KORUMA KALKANI
- HABERİNİZ OLMADAN ŞİRKET AÇILMASINI ÖNLEYİN
- E-DEVLET SİSTEMİNDEN TİCARET BAKANLIĞI SEKMESİNE GİRİN
- BURADA ORTAK/YETKİLİ OLUNMASI KISITLAMA BÖLÜMÜNÜ SEÇİN
- BURADA TC NUMARANIZI KISITLAYIN
- AYNI SEKMEDE SAHİBİ OLDUĞUNUZ ŞİRKETLER BÖLÜMÜNDEN KONTROLÜ YAPIN