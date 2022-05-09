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Dolandırıcılara karşı koruma kalkanı! e-Devlet üzerinden...

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 09:44
Dolandırıcılar haberiniz olmadan şirket açabiliyor. Dolandırıcılardan korunmak için neler yapılmalı? Bu nasıl engellenir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, e-Devlet üzerinden bunu engellemenin yöntemini A Haber canlı yayınında anlattı.

DOLANDIRICILARA KARŞI KORUMA KALKANI

- HABERİNİZ OLMADAN ŞİRKET AÇILMASINI ÖNLEYİN

- E-DEVLET SİSTEMİNDEN TİCARET BAKANLIĞI SEKMESİNE GİRİN

- BURADA ORTAK/YETKİLİ OLUNMASI KISITLAMA BÖLÜMÜNÜ SEÇİN

- BURADA TC NUMARANIZI KISITLAYIN

- AYNI SEKMEDE SAHİBİ OLDUĞUNUZ ŞİRKETLER BÖLÜMÜNDEN KONTROLÜ YAPIN

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