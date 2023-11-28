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Doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti artacak! Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 15:54
Güncelleme:28.11.2023 15:55
Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 5 haftalık süresi bulunuyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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