24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Doğru aydınlatma nedir? Evde aydınlatma nasıl olmalı?

Doğru aydınlatma nedir? Evde aydınlatma nasıl olmalı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2021 09:39
Güncelleme:24.04.2021 09:40
Pandemi ile birlikte evlerde daha çok vakit geçirir olduk. Çok sayıda kişi evden çalışmaya başladı. Evler, hem okul hem de ofis ortamımız oldu. Evden çalışmak için de öncelikle bir çalışma ortamının hazırlanması gerekiyor. Bu ortamın verimli ve yorucu olmayan bir şekilde kullanılmasında en önemli hususlardan biri aydınlatma. Bu süreçte daha çok aydınlatmaya ihtiyaç duyuldu. Peki faturalarımıza yansıyacak doğru ve verimli aydınlatma nedir?

Evde aydınlatma nasıl olmalı?
Evde aydınlatma nasıl olmalı?
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Kısa çalışma ödeneği uzadı
Erken emeklilik için 8 formül
Erken emeklilik için 8 formül
Kavcıoğlu’dan kripto para açıklaması: 2 hafta içerisinde...
Kavcıoğlu’dan kripto para açıklaması: 2 hafta içerisinde...
Kavcıoğlu'ndan Faiz ve enflasyon açıklaması
Kavcıoğlu'ndan Faiz ve enflasyon açıklaması
Kavcıoğlu'ndan iş dünyasına rezerv çağrısı
Kavcıoğlu'ndan iş dünyasına rezerv çağrısı
Türkiye'nin güncel döviz rezervi ne kadar?
Türkiye'nin güncel döviz rezervi ne kadar?
MB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Berat Albayrak döneminde...
MB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Berat Albayrak döneminde...
Merkez Bankası hiç olmadığı kadar iyi durumda
"Merkez Bankası hiç olmadığı kadar iyi durumda"
Kavcıoğlu 128 milyar dolar çarpıtmasına yanıt verdi
Kavcıoğlu 128 milyar dolar çarpıtmasına yanıt verdi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Türkiye'nin altın rezervi 720 ton
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Türkiye'nin altın rezervi 720 ton
Rezerv nedir?
Rezerv nedir?
Daha Fazla Video Göster