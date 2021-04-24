Doğru aydınlatma nedir? Evde aydınlatma nasıl olmalı?

Pandemi ile birlikte evlerde daha çok vakit geçirir olduk. Çok sayıda kişi evden çalışmaya başladı. Evler, hem okul hem de ofis ortamımız oldu. Evden çalışmak için de öncelikle bir çalışma ortamının hazırlanması gerekiyor. Bu ortamın verimli ve yorucu olmayan bir şekilde kullanılmasında en önemli hususlardan biri aydınlatma. Bu süreçte daha çok aydınlatmaya ihtiyaç duyuldu. Peki faturalarımıza yansıyacak doğru ve verimli aydınlatma nedir?