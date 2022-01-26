Doğalgazda yalan siyaseti! Kılıçdaroğlu’nun iddialara tek tek cevap verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi iddiaları" üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama geldi. İddialar tek tek yalanlandı ve gerçekler gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

İddia 1: İran'ın gaz kesintisi uzayacak

Gerçek: İran ile görüşmeler sürüyor. Kesinti 10 gün sürecek

İddia 2: BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için kesinti oldu

Gerçek: BOTAŞ'ın İran dahil hiç kimseye borcu yok

İddia 3: İran gazı verdi sorun bizde

Gerçek: Tüm istasyonlar çalışıyor hiçbir sorun yok

İddia 4: BOTAŞ biliyordu sanayiciye son anda söylendi

Gerçek: BOTAŞ'a 19 Ocak'ta bildirildi. BOTAŞ anında duyurdu

İddia 5: Dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar

Gerçek: Konut, okul hastane gibi yerler ile gıda üreticilerine kesinti yapılmadı. Belirlenen sektörlere ayrım yapılmadan kısıtlama oldu

İddia 6: Sanayicinin taleplerine kulak tıkadılar

Gerçek: Kritik sektörler sanayicilerle birlikte belirlendi