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Doğalgazda yalan siyaseti! Kılıçdaroğlu’nun iddialara tek tek cevap verildi

A Haber
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Giriş: 26.01.2022 10:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi iddiaları" üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama geldi. İddialar tek tek yalanlandı ve gerçekler gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

İddia 1: İran'ın gaz kesintisi uzayacak

Gerçek: İran ile görüşmeler sürüyor. Kesinti 10 gün sürecek

İddia 2: BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için kesinti oldu

Gerçek: BOTAŞ'ın İran dahil hiç kimseye borcu yok

İddia 3: İran gazı verdi sorun bizde

Gerçek: Tüm istasyonlar çalışıyor hiçbir sorun yok

İddia 4: BOTAŞ biliyordu sanayiciye son anda söylendi

Gerçek: BOTAŞ'a 19 Ocak'ta bildirildi. BOTAŞ anında duyurdu

İddia 5: Dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar

Gerçek: Konut, okul hastane gibi yerler ile gıda üreticilerine kesinti yapılmadı. Belirlenen sektörlere ayrım yapılmadan kısıtlama oldu

İddia 6: Sanayicinin taleplerine kulak tıkadılar

Gerçek: Kritik sektörler sanayicilerle birlikte belirlendi

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