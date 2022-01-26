26 Ocak 2022, Çarşamba
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Doğalgazda yalan siyaseti! Kılıçdaroğlu’nun iddialara tek tek cevap verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintisi iddiaları" üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından açıklama geldi. İddialar tek tek yalanlandı ve gerçekler gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
İddia 1: İran'ın gaz kesintisi uzayacak
Gerçek: İran ile görüşmeler sürüyor. Kesinti 10 gün sürecek
İddia 2: BOTAŞ'ın İran'a borcu olduğu için kesinti oldu
Gerçek: BOTAŞ'ın İran dahil hiç kimseye borcu yok
İddia 3: İran gazı verdi sorun bizde
Gerçek: Tüm istasyonlar çalışıyor hiçbir sorun yok
İddia 4: BOTAŞ biliyordu sanayiciye son anda söylendi
Gerçek: BOTAŞ'a 19 Ocak'ta bildirildi. BOTAŞ anında duyurdu
İddia 5: Dağıtım yapılırken ayrımcılık yaptılar
Gerçek: Konut, okul hastane gibi yerler ile gıda üreticilerine kesinti yapılmadı. Belirlenen sektörlere ayrım yapılmadan kısıtlama oldu
İddia 6: Sanayicinin taleplerine kulak tıkadılar
Gerçek: Kritik sektörler sanayicilerle birlikte belirlendi