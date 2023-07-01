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Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi! Sanayi ve mesken doğalgazında fiyat değişmedi

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Giriş: 01.07.2023 20:29
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi. BOTAŞ, temmuz itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
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