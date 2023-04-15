15 Nisan 2023, Cumartesi
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Doğalgazda büyük gün 20 Nisan
Karadeniz gazı, 20 Nisan'da karaya çıkıyor. Mayıs başında vatandaşa ulaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende bayram öncesinde indirim müjdesi vermesi bekleniyor. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, "Değişik alternatifler üzerinde çalışıldı" dedi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Gazeteci Güngör Yavuzarslan ile detaylandırdık.