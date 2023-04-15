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Doğalgazda büyük gün 20 Nisan

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 13:37
Karadeniz gazı, 20 Nisan'da karaya çıkıyor. Mayıs başında vatandaşa ulaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende bayram öncesinde indirim müjdesi vermesi bekleniyor. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, "Değişik alternatifler üzerinde çalışıldı" dedi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Gazeteci Güngör Yavuzarslan ile detaylandırdık.
Doğalgazda büyük gün 20 Nisan
Doğalgazda büyük gün 20 Nisan
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