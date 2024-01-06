Doğalgaza erişebilen nüfus 73,1 milyona ulaştı! 1,5 milyon haneye Karadeniz gazı

Türkiye Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile dışa bağımlılığı bitiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Bakan Bayraktar, ayrıca doğalgaza erişebilen nüfusun, 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını söyledi.

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