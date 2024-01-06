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Doğalgaza erişebilen nüfus 73,1 milyona ulaştı! 1,5 milyon haneye Karadeniz gazı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 14:36
Türkiye Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ile dışa bağımlılığı bitiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen günlük 4 milyon metreküp doğalgazla 1,5 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını vurguladı. Bakan Bayraktar, ayrıca doğalgaza erişebilen nüfusun, 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını söyledi.
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