Doğalgaz ve petrol aramalarında yeni müjde var mı? Enerji Bakanı Fatih Dönmez A Haber'de açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'e konuştu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına dair son durumu anlattı. Doğalgaz ve petrol aramalarında yeni müjde var mı? sorusun canlı yayında yanıt verdi. Bakan Dönmez enerjide önümüzdeki yıllarda önemli bir yere sahip olacak 'hidrojen' kaynaklarıyla ilgili bilgi paylaştı ve Türkiye'nin milli hidrojen stratejisini anlattı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin doğalgaz ve petrol aramalarındaki son duruma dair bilgiler paylaşan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini açıklamaştık. Sakarya gaz sahasında 3 kuyudaki çalışmalarımızı tamamladı. Fatih sondaj gemimiz 4. kuyu için tekrar Filyos Limanı'na geldi." dedi.

BAKAN DÖNMEZ: 3 AY İÇERİSİNDE...

Geçen yıl filoya katılan Kanuni sondaj gemisinin nisan ayı içerisinde Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Sakarya gaz sahasının kuzeyindeki bölgede keşif çalışmalarına başlayacağız. İnşallah 3 ay içerisinde bir netice almayı bekliyoruz." dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE SON DURUM NASIL?

Diğer sondaj gemilerindeki son duruma ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Dönmez, "Akdeniz'de Oruç Reis'in sismik çalışmaları devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Tuzla'da uzun süreli bir bakıma girdi. Yavuz gemisi ikmallerini tamamlamak üzere. Kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz'deki çalışma programlarına dönecekler" dedi.

HİDROJEN PROJESİ NEDİR? HANGİ ALALARDA KULLANILACAK?

Özellikle ısınmadan kullanılan doğalgazın kömüre görece daha az çevre kirliliğine neden olduğunu dikkat çeken Bakan Dönmez, "Doğalgazı da yaktığınız atmosfere azda olsa karbondioksit verebiliyorsunuz. Hidrojen fosil yakıtları alternatif olarak çok daha temiz enerji kaynağı olarak gündeme geldi. Asya, Avrupa ve Amerika'da da bu alanda çalışmalar var. Bizde yakından takip ediyoruz. Hidrojenin doğalgaz şebekesine belli bir oranda yüzde 10 ila 20 oranında planlanıyor, karıştırılması durumunda tepkilerinin neler olacağına dair denemeler yapıldı. İlk denemeler olumlu sonuçlandı. Bu yıl içerisinde hidrojendeki yo haritamızı kamuoyula açıklamayı planlıyoruz.

"FSRU", Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesinin Güney Kore'deki yapımının tamamlandığını açıklayan Bakan Dönmez, nisan ayı içerisinde hizmete alınacağını açıkladı.

Güneş enerji santralleriyle ilgili 8 bin megavata ulaşıldığını söyleyen Bakan Dönmez bu durumun son derece sevindirici olduğunu söyledi.