Doğal gaz ve elektrikte İNDİRİM sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Mart ayında yeni indirim gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "doğal gaz ve elektrikte indirimler devam edecek. Karadeniz gazı şu anki yaklaşık rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamd olsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Biz buna inanıyoruz." dedi.

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