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Doğal gaz faturasında ne yazacak?

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Giriş: 03.05.2023 10:27
Yerli gaz konutlara 1 ay boyunca ücretsiz olacak. 24 Nisan'dan 31 Mayıs'a kadar konutlar ve ibdethaneler fatura ödemeyecek. Faturanın açıklama kısmında "Fatura tutarınız devlet tarafından karşılanmıştır" ibaresi yer alacak. Ayrıca 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gazdan ücret alınmayacak.
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