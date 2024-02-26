Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!

Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Diyarbakır'da petrol arayacak. Çınar ilçesine bağlı Bozçalı köyünde bir tespit kuyusu açılacak.

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