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Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 14:37
Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Diyarbakır'da petrol arayacak. Çınar ilçesine bağlı Bozçalı köyünde bir tespit kuyusu açılacak.
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Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
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