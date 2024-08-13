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Diyarbakır fıstığında hasat: Üretici geçen seneye nazaran rekolteden memnun

Diyarbakır fıstığında hasat: Üretici geçen seneye nazaran rekolteden memnun

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 11:02
Güncelleme:13.08.2024 11:03
Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa fıstığına rakip çıkan Diyarbakır fıstığında hasat süreci devam ediyor. 150 dönümde hasat yapan üretici, verimden geçen seneye göre memnun.
Diyarbakır fıstığında hasat
Diyarbakır fıstığında hasat
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