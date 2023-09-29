Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 23,1 azaldı

Dış ticaret açığı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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