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Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 23,1 azaldı

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Giriş: 29.09.2023 11:48
Dış ticaret açığı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 8 milyar 657 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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