Dijital kira sözleşmesinde 5 avantaj! Fahiş zam baskısı olmayacak

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden hazırlanabiliyor. Dijital kira sözleşmesinin öne çıkan 5beş avantajı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi anlattı.

Kira kontratları artık e-Devlet üzerinde hazırlanıp kayıt altına alınacak. Yeni sisteminde taraflar bir araya gelmek zorunda değil. Dijital sözleşme ile vergi kaybının önüne geçilecek, fahiş zam baskısı olmayacak.

Bölgesel değer haritası ile ortalama kira değeri tespit edilecek. Fahiş zam baskısı ortadan kalkacak. Yasa dışı kiralama sahte imza önlenecek. Vergi kaybının önüne geçilecek.

Olcay Selvi'nin canlı yayında aktardıkları:

Bu sözleşmeler aslında zorunlu değildi. Şu an ama e-devlet sisteminde hazır ve artık isteyen her kiracı ve ev sahibi sözleşmesini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Şu anda mecburi mi? Değil. Ama ikinci etapta, yani 2025 yılı içinde sistemin tüm altyapısı ve eksiklikleri tamamlandığı zaman mecburi hale de gelecek.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

Burada tabii bugüne kadar olanları söyleyelim. Sözleşmesiz kiralar vergi kaybına yol açıyor. Ciddi bir vergi kaybı ve güvenlik zafiyeti var. Hangi evde kim yaşıyor? Aslında bunu çok bilemiyoruz. Çünkü ev sahiplerinin üzerine faturalar var. Bu faturalardan dolayı evde yaşayan ev sahibi gibi gözüküyor ama bambaşka insanlar işin içinden çıkıyor. Evde başka insanlar kalıyor. Belki teröre yardım yataklık eden insanlara burada bildiğiniz ev kiralıyoruz ama haberimiz yok. Bizim de haberimiz yok. Neden? Bunu bilmesi gereken devlet ama sen devlete evde kimin kaldığını bile söylememiş durumdasın. Dolayısıyla hem güvenlik zafiyetinde hem vergi kaybında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANIYOR

Alt kiralamalar yapılıyor. Evi siz bana kiralıyorsunuz. Ben sizden habersiz tabii sözleşme olmadığı için de aramızda bir sürü insana oda oda kiralıyorum ama kimsenin bundan haberi yok. Ben burada size verdiğim kiranın belki 10 katını o kiracılardan tahsil ediyorum ve haksız bir kazanç, haksız zenginleşme elde etmiş oluyorum. Bu bunun da önüne geçecek bir sistem.

DEĞER HARİTALARI ÇIKARILACAK

Kira değer haritaları çıkarılabilecek. Fazla veya eksik artırım böylece önlenebilecek. Çünkü kiranın ne olduğu belli olacak. 12 aylık tüfe ortalaması zaten açıklanıyor her ayın 3'ünde ve buna göre zamlar yapılabilecek. Kiracı ev sahibi polemiklerinin önüne geçilebilecek burada. Sözleşmeler ulaşılabilir durumda olacak. Bu çok önemli. Niye? Mahkemeye verilen konularda bazen sözleşme aylarca aranabiliyor. Dava bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki boş günlere atılabiliyor. Bu da dava süreçlerini 2 yıla, 3 yıla kadar uzatabiliyor. Bunun önüne geçilecek mahkeme süreçlerinde veya bölgedeki rayiç belirlenmesi için bir bilirkişi atanıyor. O bilirkişinin araştırması bekleniyor. Mahkemelerde ki yine yoğunluk süreçleri burada devreye giriyor. Belki bunların hepsine de tek seferde çözüm olabilecek bir uygulama olacak.

CİDDİ SORUNLAR AŞILACAK

İkinci etabında özellikle emlak danışmanlarının da bu sözleşmeyi hazırlaması ve taraflara sadece e-Devlet üzerinden onaya sunabilecek hale getirilmesi gündemde. Bu da ikinci etabında. Bu da yapıldığı zaman ev sahibinin de kiracının da tamamen işin içinde sadece imzaya kalan bir süreci olmuş olacak ve dediğim gibi en az 5-6 tane çok ciddi sorunun önüne geçilecek ve belki de bu kiracı ev sahibi tartışmaları gündemden tamamen çıkacak.