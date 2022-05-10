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Devletten 0.99 ve 0.89 kredi oranıyla konut desteği! İşte detaylar

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Giriş: 10.05.2022 09:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, merak edilen soruların yanıtını verdi.
Devletten 0.99 ve 0.89 kredi oranıyla konut desteği!
Devletten 0.99 ve 0.89 kredi oranıyla konut desteği!
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