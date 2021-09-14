Devlet sebze ve meyve fiyatları merek altına aldı | Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ilde 'Fahiş Fiyat' denetimi | Marketlerde fahiş fiyatın sebebi ne?

Ticaret Bakanlığı ekipleri, fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlerini hızlandırdı. 9 büyük ilde bulunan on büyük toptancı hali mercek altına alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler bir günle sınırlı kalmayacak ve düzenli olarak devam edecek. Konuyu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi.