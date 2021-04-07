Devlet dar gelirlinin yanında! Yoksulluk yalanına rakamlarla cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin dilinden düşürmediği "yoksulluk artıyor" yalanına tokat gibi yanıt geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "güçlü sosyal devlet vizyonu" ile geçen yıl dar gelirli ailelere de 69.3 milyar lira sosyal yardım sağlandığını açıkladı. Hükümet, milyonlarca aileye şartlı eğitim yardımından ücretsiz sağlık hizmetine, engelli, yaşlı vatandaşlara evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar 40 kalemde sosyal yardım sağlıyor. sosyal yardımlar 2002'den bu yana 53 kat arttı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de detayları anlattı.

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