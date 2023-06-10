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Devlet çiftçinin yanında! Çiftçiye 124 milyon liralık destek

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 09:35
Son dakika haberleri… Çiftçilere sağlanan 124 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlattı.

HUBUBAT-BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ

61 MİLYON 227 BİN 656 LİRA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEĞİ

39 MİLYON 654 BİN 950 LİRA

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER DESTEĞİ

23 MİLYON 135 BİN 235 LİRA

TOPLAM DESTEK

124 MİLYON 17 BİN 841 LİRA

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Çiftçiye 124 milyon liralık destek
Çiftçiye 124 milyon liralık destek
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