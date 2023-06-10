10 Haziran 2023, Cumartesi
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Devlet çiftçinin yanında! Çiftçiye 124 milyon liralık destek
Son dakika haberleri… Çiftçilere sağlanan 124 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlattı.
HUBUBAT-BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ
61 MİLYON 227 BİN 656 LİRA
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEĞİ
39 MİLYON 654 BİN 950 LİRA
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER DESTEĞİ
23 MİLYON 135 BİN 235 LİRA
TOPLAM DESTEK
124 MİLYON 17 BİN 841 LİRA