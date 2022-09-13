13 Eylül 2022, Salı
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Dev sosyal konut projesi bugün açıklanıyor! Tek seferde 250 bin konut inşa edilecek
Milyonlarca kişinin gözü bugün Külliye'de. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor. Peki sosyal konut projesinde şartlar neler? Kimler ev başvuru yapabilecek? Detayları A Haber muhabiri Zeycan Nur Arslan’ın konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan anlattı.