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Dev sosyal konut projesi bugün açıklanıyor! Tek seferde 250 bin konut inşa edilecek

A Haber
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Giriş: 13.09.2022 08:57
Milyonlarca kişinin gözü bugün Külliye'de. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor. Peki sosyal konut projesinde şartlar neler? Kimler ev başvuru yapabilecek? Detayları A Haber muhabiri Zeycan Nur Arslan’ın konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan anlattı.
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