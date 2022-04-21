Dev projeler için kritik hamle! TBMM’ye geliyor

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması için başlayacak olan "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli" de hayata geçmeye hazırlanıyor. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.