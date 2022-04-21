21 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Dev projeler için kritik hamle! TBMM'ye geliyor

Dev projeler için kritik hamle! TBMM'ye geliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2022 09:56
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un seri üretimi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken büyük ölçekli yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlanması için başlayacak olan "Büyük Türkiye-Büyük Yatırım Modeli" de hayata geçmeye hazırlanıyor. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Dev projeler için kritik hamle! TBMM’ye geliyor
Dev projeler için kritik hamle! TBMM'ye geliyor
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor!
Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor!
87 milyon dolarlık rekor tazminat!
87 milyon dolarlık rekor tazminat!
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Bayraktar DİHA test uçuşunda!
Yurt dışında gördü, Türkiye’de yetiştirmeye başladı!
Yurt dışında gördü, Türkiye’de yetiştirmeye başladı!
Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor
Yazlık evlerin fiyatları cep yakıyor
TOKİ’den sosyal konut müjdesi
TOKİ'den sosyal konut müjdesi
Cep telefonu fiyatları düşecek mi?
Cep telefonu fiyatları düşecek mi?
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Altın yükselir mi? Uzman isim tarih verdi
Altın yükselir mi? Uzman isim tarih verdi
Avrupa’nın yokluk listesi
Avrupa'nın yokluk listesi
Daha Fazla Video Göster