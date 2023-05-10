Dev projede tarih netleşti! Mesafe 3 dakikaya düşecek

Bursa'nın Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan yolda ulaşımı kolaylaştıracak 2 bin 36 metrelik Doğancı Barajı Tüneli'nin yıl sonunda açılması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu tünelin yapılması, devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık bir Bursa’yı beraberce inşa edeceğiz" dedi.