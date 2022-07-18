Dev projede ışık göründü! Hızlı tren hattı nereden geçecek?

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir hızlı tren hattı projesi bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Peki proje ne zaman bitecek? Ne kadar yolcu ve yük taşınması hedefleniyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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