18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Dev projede ışık göründü! Hızlı tren hattı nereden geçecek?
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir hızlı tren hattı projesi bittiğinde Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demiryolu seyahati kesintisiz yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Peki proje ne zaman bitecek? Ne kadar yolcu ve yük taşınması hedefleniyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.