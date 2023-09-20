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Dev fonlarla ABD'de büyük buluşma! Şimşek ile Bolat ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 09:49
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'de yatırımcılarla buluştu. 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşan Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. Konferans sonrası paylaşımda bulunan Bakan Şimşek ise, "Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum" dedi.
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