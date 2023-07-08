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Destek ödemeleri ne kadar oldu?

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Giriş: 08.07.2023 11:00
Güncelleme:08.07.2023 11:01
Enflasyon rakamları sonrası memur zammı belli oldu. Zamların ardından devlet tarafından yapılan sosyal destek ödemeleri de yeniden şekillendi. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım parası ile 65 yaş aylığı gibi destek ödemelerinde de artış yapıldı. İşte tek tek artış yaşanan o kalemler.
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