Depremzedeye verilecek desteğin detayları

Depremzedelerin yaralarını sarmak için hayata geçirilen 100 bin liralık desteğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre ödemeler miras hukukuna göre; yaşamını yitiren her birey için mirasçısına 100'er bin lira ödeme yapılacak. Anne, baba, kardeşini kaybeden bir çocuğa 300 bin lira ödenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN