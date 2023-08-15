15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Depremzedelere yeni konut desteği

Depremzedelere yeni konut desteği

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 16:35
Depremzedeler yeni konut desteğinden nasıl faydalanacak? Bakanlığın konut ve iş yeri destekleri ne kadar? Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Depremzedelere yeni konut desteği
Depremzedelere yeni konut desteği
Külliye’de kritik yatırım zirvesi!
Külliye'de kritik yatırım zirvesi!
Memur zammı ne olacak?
Memur zammı ne olacak?
Külliye’de yatırım toplantısı
Külliye'de yatırım toplantısı
Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Piyasalar güne nasıl başlayacak?
Piyasalar güne nasıl başlayacak?
Milyonlara zam hesabı!
Milyonlara zam hesabı!
Memura ilk zam teklifi belli oldu
Memura ilk zam teklifi belli oldu
İşte hükümetin zam teklifi
İşte hükümetin zam teklifi
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Hükümet nasıl bir teklifte bulunacak?
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Kamuda ilk zam teklifi bugün bekleniyor!
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Daha Fazla Video Göster