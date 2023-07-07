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Depremzedelere yeni destek paketi! Konuta 500 bin, iş yerine 250 bin TL hibe

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 12:14
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelere yönelik yeni yardım paketini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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