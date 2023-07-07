Depremzedelere yeni destek paketi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afet bölgesi için yeni destek paketini açıkladı. Buna göre, yerinde dönüşüm projesi ile konut ve iş yerleri için hibe ve kredi desteği sağlanacak. Kullanılan krediler faizsiz, iki yılı geri ödemesiz ve on yıl vadeli olacak. Destek paketinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur konuğu Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş aktardı.