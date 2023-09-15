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Depremin vurduğu hayatlar! Fas’taki depremin mağduru İsra bebek

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:23
Fas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan depremde 3 bine yakın kişi can verdi. Hayatta kalanlar ise derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesinde başladı. O çadırlardaki minik bir depremzedeyi İsra bebek ve ailesini A Haber ekranlara getirdi.
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Fas’taki depremin mağduru İsra bebek
Fas’taki depremin mağduru İsra bebek
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