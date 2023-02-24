Depremden etkilenen illerde tarım ve hayvancılık! 10 ilin milli gelire katkısı yüzde 9,3

Asrın felaketinin vurduğu şehirler aynı zamanda Türkiye'nin tarım ve hayvancılık açısından kritik noktalar... Depremin etkilediği illerin tarımsal hasılası 57 milyar lirayı aşıyor. Bu oran toplam tarımsal üretimin yüzde 14'üne denk geliyor. Tarım ve hayvancılık için kritik öneme sahip deprem bölgesinde tedbirler de hızlıca devreye alınıyor.

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