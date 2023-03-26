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Depremde yıkılan evin kredisi ödenir mi? Borcu bitmeden yıkılan konutlar ne olacak?

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 13:50
Deprem bölgesinde banka kredisi ile alınan ve taksitleri devam eden birçok ev yıkıldı. Kredi ile konut alanların durumu ne olacak? Deprem sigortası olanlar devletten yardım alabilecek mi? Hukukçu Burak Evci konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Depremde yıkılan evin kredisi ödenir mi?
Depremde yıkılan evin kredisi ödenir mi?
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