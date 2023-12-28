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Deprem sigortasında yeni dönem! Asgari prim tutarı ve metrekare bedelleri ne kadar arttı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:44
Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri arttı. Teminat tutarı 640 bin TL'den 1 milyon 272 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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