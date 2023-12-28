Deprem sigortasında yeni dönem! Asgari prim tutarı ve metrekare bedelleri ne kadar arttı?

Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri arttı. Teminat tutarı 640 bin TL'den 1 milyon 272 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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