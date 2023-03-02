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Deprem bölgesindeki 600 bin konut için seferber oldular! İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler "hazırız" dedi

İHA
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Giriş: 02.03.2023 09:22
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye yaraları sarmak için harekete geçti. Deprem bölgesinde yıkık ve ağır hasarlı 600 bin konut için tüm taraflar seferber oldu. İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler “Her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi. Hedef 1 yılda depremzedeyi sıcak yuvasına kavuşturmak.
600 bin konut için seferber oldular!
600 bin konut için seferber oldular!
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