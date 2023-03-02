02 Mart 2023, Perşembe
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Deprem bölgesindeki 600 bin konut için seferber oldular! İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler "hazırız" dedi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye yaraları sarmak için harekete geçti. Deprem bölgesinde yıkık ve ağır hasarlı 600 bin konut için tüm taraflar seferber oldu. İnşaat malzemecileri fiyatları sabitledi, müteahhitler “Her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi. Hedef 1 yılda depremzedeyi sıcak yuvasına kavuşturmak.