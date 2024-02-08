08 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Deprem bölgesinde çarklar dönüyor

Deprem bölgesinde çarklar dönüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2024 14:48
Yaraların sarıldığı afet bölgesinde fabrikalarda üretim tüm hızıyla sürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek Şanlıurfa'dan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesinde çarklar dönüyor
Deprem bölgesinde çarklar dönüyor
Hangi ilçelerde konut satışları arttı?
Hangi ilçelerde konut satışları arttı?
MB’nin mesajları ne anlama geliyor?
MB'nin mesajları ne anlama geliyor?
İşte yeni yılın ilk enflasyon raporu!
İşte yeni yılın ilk enflasyon raporu!
EYT’liler işe döndü!
EYT’liler işe döndü!
Kiralarda dikkat çeken değişim
Kiralarda dikkat çeken değişim
Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak
Deprem bölgesi artık savunmanın merkezi
Deprem bölgesi artık savunmanın merkezi
Enerjide yeşil kalkınma hamlesi!
Enerjide yeşil kalkınma hamlesi!
İkramiye için rakam verdi! Kulislerde konuşulan...
İkramiye için rakam verdi! Kulislerde konuşulan...
Talep patlaması! İşte tercih edilen bölgeler
Talep patlaması! İşte tercih edilen bölgeler
Emekli zam farkı hesaplarda
Emekli zam farkı hesaplarda
Daha Fazla Video Göster