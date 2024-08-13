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Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı

Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 10:11
Hatay'ın lezzetiyle ün salan üzümünde bereketli hasat başladı. Üzüm tarlada kalitesine göre 20 TL ile 30 TL arasında alıcı buluyor.
Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı
Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı
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