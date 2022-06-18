18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Deniz ticaretinde heyecanlandıran proje! Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak

Deniz ticaretinde heyecanlandıran proje! Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2022 12:24
Petrol fiyatlarının küresel olarak tavan yaptığı bu dönemde Türkiye önemli bir icada ev sahipliği yapmak üzere. Gemi motorlarını yüzde 15 daha az yakıtla, yüzde 20 daha hızlı çalıştıracak sistemin mucidi Ürdünlü Tarık Ebulâban, Yıldız Teknik Üniversitesi ile anlaştı. Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak sistem için hazırlıklar başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak
Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak
Euro Bölgesi’nde enflasyon zirvede!
Euro Bölgesi'nde enflasyon zirvede!
CHP’li Öztrak kendini böyle yalanladı!
CHP’li Öztrak kendini böyle yalanladı!
Geri ödemesiz en az 1649 TL veriliyor!
Geri ödemesiz en az 1649 TL veriliyor!
Flaş GES açıklaması!
Flaş GES açıklaması!
Almanya: Doğalgazda tasarruf yapın
Almanya: Doğalgazda tasarruf yapın
ABD’de resesyon beklentisi!
ABD’de resesyon beklentisi!
Son 3 yılda rekor istihdam!
Son 3 yılda rekor istihdam!
Rize-Artvin Havalimanı’nda yoğunluk!
Rize-Artvin Havalimanı'nda yoğunluk!
Döner sermaye ödemeleri
Döner sermaye ödemeleri
Tarımsal destek ödemeleri bugün
Tarımsal destek ödemeleri bugün
Türkiye’ye nefes aldıracak proje!
Türkiye’ye nefes aldıracak proje!
Daha Fazla Video Göster