18 Haziran 2022, Cumartesi
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Deniz ticaretinde heyecanlandıran proje! Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak
Petrol fiyatlarının küresel olarak tavan yaptığı bu dönemde Türkiye önemli bir icada ev sahipliği yapmak üzere. Gemi motorlarını yüzde 15 daha az yakıtla, yüzde 20 daha hızlı çalıştıracak sistemin mucidi Ürdünlü Tarık Ebulâban, Yıldız Teknik Üniversitesi ile anlaştı. Türkiye ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak sistem için hazırlıklar başladı.