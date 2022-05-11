11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Dar gelirliyi ev sahibi yapacak proje! İnşaat sektörü nasıl etkilenecek?
Konut finansmanı konusunda açıklanan 3 ayrı paketin ardından TOKİ de harekete geçti. Dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konutun daha inşa edilmesi planlanıyor. İnşaat sektörü de bu durumdan olumlu yönde etkilenecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.